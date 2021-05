Kosovo: premier Kurti critica Thaci per intesa con Nato su ruolo Kfor nel nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Kurti ha definito criminali di guerra gli ex comandanti dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) prima delle sentenze del Tribunale speciale con sede a l'Aia. Ad evidenziare questa posizione è stato ieri Adil Behramaj, consigliere politico dell'ex presidente kosovaro Thaci, attualmente in carcere a l'Aia in attesa del processo per crimini di guerra davanti al Tribunale speciale Uck. "Nel mezzo della notte, Albin Kurti ha dichiarato come criminali di guerra gli ex leader dell'Uck. Ancora prima dell'inizio del loro processo a l'Aia, Kurti come primo ministro ha equiparato Hashim Thaci, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Rexhep Selimi ai servitori del regime di Milosevic (l'ex presidente jugoslavo, Slobodan)", ha dichiarato Behramaj scrivendo su Facebook e chiedendosi "di chi" sia primo ministro Kurti se accusa i suoi concittadini kosovari. (segue) (Alt)