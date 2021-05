Kosovo: premier Kurti invita leader opposizione a confronto su temi chiave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Albin Kurti ha invitato i leader dei principali partiti dell'opposizione ad un incontro la prossima settimana per analizzare le prospettive su alcuni dei punti chiave per la politica del Kosovo. L'invito è stato inviato da Kurti ai leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Enver Hoxhaj, a quello della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Lumir Abdixhiku, ed a quello dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) Ramush Haradinaj. Un portavoce dell'Aak ha fatto sapere che Haradinaj parteciperà all'incontro. Il leader dell'Ldk Abdixhiku ha confermato di aver ricevuto l'invito, evidenziando che lo valuterà con attenzione ma che di base il partito non rifiuta incontri "costruttivi nell'interesse dello Stato". (Alt)