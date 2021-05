Etiopia: quattro militari condannati per omicidio e stupro nel Tigrè (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia l'Etiopia che l'Eritrea hanno per mesi negato la presenza di militari eritrei nel Tigrè, nonostante molteplici testimonianze oculari, fino a quando nel marzo scorso l'ammissione è arrivata da parte del primo ministro Abiy Ahmed. Il governo dell'Etiopia è stato sottoposto a crescenti pressioni per dimostrare la propria responsabilità mentre le notizie sulle atrocità nel Tigrè si moltiplicano. L'Unione europea ha sospeso i pagamenti del sostegno al bilancio a causa delle notizie di brutali stupri di gruppo, uccisioni di massa di civili e saccheggi diffusi commessi dalle forze etiope ed eritree, mentre il mese scorso il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha denunciato che le truppe eritree stanno commettendo violazioni dei diritti umani nel Tigrè e ha esortato il premier Ahmed a spingere per il loro ritiro. Il conflitto è scoppiato più di sei mesi fa tra il governo federale e il Tplf), il partito politico che in precedenza governava il Tigray. Alcuni giorni dopo l'inizio dei combattimenti, le forze della vicina regione dell'Amhara a sud e dell'Eritrea a nord hanno inviato truppe per sostenere i soldati etiopi. (Res)