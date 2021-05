Umbria: audizione assessore Morroni in commissione inquinamento area ternana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione d'inchiesta sulla verifica delle condizioni di inquinamento dell’area ternana e narnese, presieduta da Francesca Peppucci, si è riunita stamani per un confronto con l’assessore regionale Roberto Morroni sul tema oggetto dei lavori della commissione stessa. Così in una nota dell'ente regionale. L’assessore ha relazionato sulla base dei dati a disposizione in merito all’inquinamento della zona interessata, soffermandosi in particolare sulla qualità dell’aria di un territorio che viene costantemente monitorata e che risente degli effetti delle attività industriali che vi operano. Altri argomenti discussi riguardano la discarica Valle e il sito di interesse nazionale di Papigno, in relazione all’inquinamento delle falde acquifere. Su questo argomento l’assessore Morroni si è detto disponibile a ulteriori approfondimenti e la presidente Peppucci ha annunciato che la Commissione chiederà un incontro con le amministrazioni comunali di Terni e di Narni e con il presidente della Provincia di Terni (Ren)