Usa-Corea del Sud: accordo per rafforzare la cooperazione su vaccini, batterie e semiconduttori

- Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno raggiunto un’intesa per approfondire la cooperazione in materia di produzione dei vaccini anti-Covid, di batterie per veicoli elettrici e di semiconduttori. Lo ha annunciato la segretaria al Commercio Usa, Gina Raimondo, al termine di un incontro con il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, giunto ieri a Washington per una visita che in serata lo porterà alla Casa Bianca dall’omologo Joe Biden. “L’importanza delle nostre relazioni per entrambi i Paesi non può essere sovrastimata. Nella ripresa dalla pandemia beneficeremo del rafforzamento della nostra collaborazione, in particolare in settori che sono cruciali per il futuro delle nostre economie”, ha affermato Raimondo. In base all’accordo la Corea del Sud si assicurerà forniture di vaccini, che gli Stati Uniti hanno deciso di iniziare a esportare solo di recente. (segue) (Nys)