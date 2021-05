Usa-Corea del Sud: accordo per rafforzare la cooperazione su vaccini, batterie e semiconduttori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, Washington si rivolge a Seul per soddisfare la propria domanda di semiconduttori, materiale fondamentale per la produzione di microchip la cui carenza ha comportato in queste settimane enormi problemi all’industria automobilistica nordamericana. Alla tavola rotonda organizzata oggi a Washington ha partecipato anche il ministro sudcoreano del Commercio, dell’Industria e dell’Energia Moon Sung-wook, oltre a dirigenti di grandi compagnie come Samsung, Lg, Qualcomm e Hyundai. In queste ore il presidente Moon ha incontrato anche la vice presidente Kamala Harris. In serata sarà il secondo leader ricevuto alla Casa Bianca da Joe Biden dopo il premier giapponese Yoshihide Suga. Oltre ai temi legati alla cooperazione economica, sul tavolo vi sarà anche il delicato dossier della denuclearizzazione della Penisola coreana. (Nys)