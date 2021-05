G20 Salute: von der Leyen, dichiarazione Roma è chiaro no a nazionalismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione di Roma è un chiaro no al nazionalismo. Lo ha detto in conferenza stampa la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nella conferenza stampa del Summit globale sulla salute che si è tenuto oggi a Roma. La presidente ha detto che tutti i Paesi che hanno partecipato al Summit "si sono impegnati su principi di base" e questo è "un chiaro no al nazionalismo". Per questo "le catene di approvvigionamento" devono essere garantite e questo è "un chiaro no ai divieti alle esportazioni o ai colli di bottiglia", ha sottolineato von der Leyen. Inoltre, per la prima volta "si ammette che la perdita di biodiversità, il cambiamento climatico e le attività umane sono il terreno fertile delle pandemie". (Beb)