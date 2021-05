© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio il 22 e 23 maggio open day vaccinale Astrazeneca con ticket virtuale anche per over 35. E' quanto si legge sulla pagina Facebook della Regione "Salute Lazio". "Data la disponibilità di ulteriori dosi, da ora è possibile ritirare il ticket virtuale anche per gli over 35 (nati dal 1986 e anni precedenti)", si legge nel post. Il ticket virtuale è possibile ritirarlo fino ad esaurimento disponibilità. (Rer)