G20 Salute: Draghi, crisi sanitaria può diventare catastrofe per Paesi più poveri

- È necessario evitare che la crisi sanitaria provocata dal Covid-19 si aggravi con una crisi del debito per i Paesi più poveri. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa del Summit globale sulla salute che si è tenuto oggi a Roma. “Dobbiamo evitare una catastrofe che è all'orizzonte per i Paesi poveri”, ha detto Draghi, secondo cui proprio per questo motivo è stato “creato un pacchetto di aiuti per alleggerire il peso del debito”. “E’ chiaro che poi ci sarà una ristrutturazione del debito”, ha detto il capo del governo. (Les)