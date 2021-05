Decreto Sostegni bis: Zampa (Pd), tutelata anche salute psichica adolescenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tutela della salute psichica e mentale delle bambine, dei bambini e degli adolescenti trova nel Decreto sostegni bis una risposta. Si prevede non solo la possibilità di arruolare psicologi, con un fondo specifico di poco inferiore a 20 mln, ma anche un rafforzamento importante dei servizi territoriali di neuropsichiatria infantile". Lo afferma, in una nota, Sandra Zampa, responsabile Salute nella Segreteria del Pd. "L'impegno del partito democratico ha dato buoni risultati dopo anni di immobilismo sul fronte della presa in carico del benessere delle persone di età minore, non solo fisico ma anche psicologico e psichico - aggiunge -. Un primo passo a cui dovranno fare seguito altri".(Com)