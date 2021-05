G20 Salute: von der Leyen, pronti per giugno con certificato digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è eccellente nell'essere in tempo con il certificato Covid digitale Ue. Lo ha detto in conferenza stampa la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Il nostro obiettivo è essere pronti per giugno" e ha ricordato "la buona notizia" dell'accordo raggiunto ieri tra Parlamento europeo e Consiglio dell'Ue e che era una "precondizione per andare avanti". Ora, "è duro andare avanti sul piano tecnico", ma "gli Stati membri devono fare i compiti a casa sull'aspetto tecnico. La maggior parte di loro sono pronti, non tutti", ma "l'Italia è eccellente nell'essere in tempo". (Beb)