G20 Salute: Draghi, attrezziamoci per la prossima pandemia, evitare egoismi

- E’ molto importante attrezzarsi per la prossima volta in cui una pandemia che ci sorprenderà ed evitare l’egoismo visto nella prima fase della crisi causata dal Covid-19. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa del Summit globale sulla salute che si è tenuto oggi a Roma. “La forza della dichiarazione di oggi viene dalla sincerità degli impegni presi”, ha detto Draghi, secondo cui “c’era la voglia di rimediare a delle ingiustizie maturate nel momento più difficile quando si è deciso di chiudersi su sé stessi e ignorare il resto del mondo”. “Noi abbiamo promesso 300 milioni di euro per il Covax”, ha ricordato il capo del governo. Per essere sicuri che si reagirà collettivamente, ha proseguito bisognerà affidarsi alle “organizzazioni multilaterali: l’Oms ma anche l’Omc, che ha l’ultima parola per quanto riguarda i brevetti dei vaccini”. Fra le ipotesi, ha aggiunto Draghi, c’è “una liberalizzazione temporanea e circoscritta dei brevetti, che ha il vantaggio di essere diretta e semplice ma lo svantaggio di non essere sicuri che dia la velocità per poterli produrre. La produzione è estremamente complessa e richiedere un trasferimento di tecnologie ed esperienze". (Les)