Milano: giunta istituisce nuovi ambiti di sosta per facilitare parcheggio residenti in quartieri Bovisa e Portello

- A Milano sarà istituita la sosta blu per facilitare il parcheggio dei residenti nei quartieri Bovisa e Portello. Per questo la Giunta oggi ha allargato l'ambito 43 nel Municipio 9 e istituito l'ambito 41 nel Municipio 8.La zona di Bovisa negli ultimi decenni ha subito notevoli cambiamenti: la riqualificazione o realizzazione di numerosi edifici a vocazione residenziale, l'insediamento di un forte polo attrattore quale il Politecnico e l'apertura di una sede comunale. Si rende dunque necessario procedere con l'istituzione della sosta regolamentata a pagamento. In particolare, la zona ad est della ferrovia, insieme al quartiere Bovisasca, viene aggregata all'ambito di sosta esistente numero 43 di Affori, Comasina, Dergano e Bruzzano. Mentre la parte di Bovisa a ovest della ferrovia viene inserita in un nuovo ambito, il 41, che comprende tutto l'area tra la ferrovia Bovisa - Saronno e viale Certosa, all'esterno della cerchia filoviaria. I residenti dei due ambiti - 43 e 41 - potranno parcheggiare gratuitamente con il pass che riceveranno a casa nei prossimi mesi. Le prime zone che saranno tracciate nell'estate 2021 sono quelle della Bovisa ad est della ferrovia e quelle vicino a piazzale Accursio, dove i problemi legati alla sosta per i residenti sono maggiori."La regolamentazione della sosta - dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità - adeguata alle caratteristiche funzionali specifiche del contesto e della rete stradale è mirata a incentivare la mobilità sostenibile, a migliorare la circolazione, a valorizzare gli spazi pubblici e la qualità ambientale grazie alla riduzione del traffico veicolare in entrata nelle aree regolamentate. Senza dimenticare che è determinante per facilitare la sosta dei residenti che potranno parcheggiare gratuitamente e avranno così maggiore disponibilità di posti". (com)