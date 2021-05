Decreto Sostegni bis: Spadafora (M5s), pochi fondi per sport, nomina Vezzali è sconfitta Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Criticare la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali per il decreto Sostegni Bis "sarebbe come sparare sulla Croce rossa". Lo scrive su Facebook il deputato M5s ed ex ministro allo Sport, Vincenzo Spadafora. "Le avevo assicurato tutta la collaborazione necessaria ma evidentemente non ha mai ritenuto opportuno confrontarsi", spiega per poi aggiungere che "i soldi veri, al netto di quelli ereditati dal precedente governo, sono circa la metà di quelli che avevamo messo a disposizione per un periodo di tempo anche inferiore. E se già allora erano pochi, è evidente che non basteranno ora". Spadafora quindi annuncia che il decreto arriverà prima alla Camera: "Dobbiamo provare a migliorarlo con qualche emendamento ma si sa che i margini sono pochi". L'ex ministro riconosce che non proveniva "dal mondo dello Sport ma", che è stato "'pancia a terra' a lavorare giorno e notte, ad ascoltare tutti (associazioni, rappresentanze dei lavoratori, sindacati, forze politiche ecc.) prima di scrivere i provvedimenti, a confrontarmi duramente con il ministero dell’Economia perché accettasse le nostre norme.È stato fatto tutto questo lavoro? Purtroppo devo ribadire ciò che ho sempre detto: un conto è essere un grande atleta, un conto è amministrare la cosa pubblica", osserva, per poi affondare: "Non me ne vogliano i miei follower simpatizzanti leghisti ma questa è una grande sconfitta della Lega che ha indicato la sottosegretaria in quel ruolo e che le ha chiesto anche di annullare la riforma dello Sport, con il plauso dei deputati leghisti della commissione Cultura". (Rin)