G20 Salute: Draghi, summit di oggi è stato solo il primo passo

- Il Summit globale sulla salute di Roma è stato solo il primo passo: l’obiettivo è continuare a lavorare su questo fronte anche nel futuro. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa conclusiva del vertice che si è tenuto oggi a Roma. "Questo summit è stato molto importante per la forza e la sincerità e la concretezza degli impegni”, ha detto Draghi. “Il lavoro continuerà in seguito per noi nel G20 e negli altri consessi internazionali”, ha aggiunto il premier, secondo cui quel che "traspare oggi è l’impegno a voler continuare” su questa strada e il fatto che “questi impegni resteranno fermi anche per il futuro”. (Les)