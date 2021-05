Messico: presidente Lopez Obrador non rinnova mandato a governatore Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha annunciato l'intenzione di non rinnovare l'incarico ad Alejandro Diaz de Leon l'incarico di governatore della Banca centrale (Banxico). "È terminato il suo mandato, non lo confermerò", ha detto il presidente, che nei giorni scorsi non aveva risparmiato critiche all'autorità monetaria, soprattutto per una presunta poca trasparenza su ammontare e uso delle riserve. "Il prossimo governatore della Banca del Messico sarà un economista di grande prestigio, un economista con profilo sociale e a favore di un'economia morale", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Secondo le prime indiscrezioni filtrate sui media, l'incarico di De Leon - in scadenza al 31 dicembre del 2021 - potrebbe essere rilevato dall'attuale ministro delle Finanze, Carlos Herrera, o da uno dei vicegovernatori. Favorito sarebbe in questo caso Gerardo Esquivel, ritenuto vicino al presidente. (segue) (Mec)