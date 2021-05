Messico: presidente Lopez Obrador non rinnova mandato a governatore Banca centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In settimana Lopez Obrador aveva attaccato Banxico per non aver passato al governo parte delle risorse frutto di un residuo cambiario del 2020, seguendo una prassi già sviluppata con amministrazioni precedenti. Fondi che sarebbero stati utili per l'acquisto di vaccini, segnalava "Amlo". Ad aprile l'autorità monetaria faceva sapere di non aver eccedenze operative e che il risultato finanziario era orientato, da una parte, a coprire perdite accumulate in anni precedenti e per aumentar le riserve di capitale. "Avrebbero potuto destinare una parte del resto ad aiutare er l'acquisto di vaccini, risorse ben identificate", spiegava il presidente ricordando operazioni analoghe compiute con i governi a lui precedenti. (Mec)