Venezia: Brunetta, grazie a Giovannini per pronta risposta su completamento Mose

- "Grazie alla sensibilità dimostrata dal ministro Giovannini, ciò che anche stamattina abbiamo auspicato insieme al sindaco di Venezia Brugnaro è diventato subito realtà. Una bellissima notizia per la città". Il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, commenta così il via libera del ministero delle Infrastrutture alla destinazione di 538 milioni di euro - derivanti da risparmi sui mutui contratti per la realizzazione del Mose - al completamento dell’opera, agli interventi paesaggistici e ambientali e alle attività di manutenzione. (Com)