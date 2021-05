© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene la volontà espressa dal Ministro Giorgetti di non abbandonare la strada di un vaccino figlio della ricerca italiana. Abbiamo bisogno di ogni arma possibile per uscire dall'incubo del Covid. Nel giorno del Global health summit l'Italia può giocare un ruolo internazionale a favore di una sfida globale". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (Com)