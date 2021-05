Difesa: Guerini, solidarietà a carabiniere ferito in scontri a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha espresso la sua solidarietà al carabiniere ferito negli scontri avvenuti oggi a Roma. “Vicinanza e solidarietà al carabiniere ferito negli scontri avvenuti oggi a Roma durante una manifestazione e auguri a lui di pronta guarigione. La manifestazione del dissenso non può essere una scusante per attaccare rappresentanti e servitori dello Stato, è un gesto inaccettabile”, ha sottolineato Guerini in una nota.(Res)