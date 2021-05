G20 Salute: von der Leyen, buon dialogo con Londra e Usa su catene approvvigionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha spiegato in conferenza stampa che c'è un dialogo molto buono con Regno Unito e Usa in modo che non ci siano più blocchi nelle catene di approvvigionamento di materiali e componenti per vaccini anti Covid. "Abbiamo imparato la lezione sull'interruzione delle catene di approvvigionamento", ha detto spiegando che gli "effetti" delle interruzioni non riguardano solo il Paese destinatario dei materiali, ma anche altri Paesi fino a quello da cui è partito il blocco. Quindi, "è interesse di tutti tenere aperte le catene" di approvvigionamento. "Siamo in un dialogo molto buono con il Regno Unito e Usa e non ci saranno più blocchi di componenti o materiali", ha aggiunto. (Beb)