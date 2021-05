G20 Salute: Draghi, l'Italia si riapre al turismo, pronti ad accogliere visitatori da tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia si sta riaprendo nell’auspicio che il turismo riparta presto e potremo accogliere visitatori da tutto il mondo. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa del Summit globale sulla salute che si è tenuto oggi a Roma. “Abbiamo rafforzato i voli con i test Covid ed eliminato la quarantena da alcuni Paesi”, ha detto Draghi, secondo cui “l'Italia avrà il suo green pass prima” di quello europeo e che è in corso un coordinamento con la Commissione. “La situazione della pandemia sta migliorando e questo ci dà ottimismo e fiducia per il futuro: è questo il modo migliore per far tornare il turismo", ha concluso il premier. (Les)