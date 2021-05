© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- G20 Salute: Cina, Xi annuncia tre miliardi di dollari in tre anni per risposta a pandemia - La Cina metterà a disposizione altri tre miliardi di dollari nei prossimi tre anni per sostenere la risposta globale contro la pandemia di Covid-19 e gli sforzi per la ripresa. Inoltre, in aggiunta ai 300 milioni di dosi di vaccini contro il coronavirus già forniti a decine di Paesi del mondo, continuerà a fornirne “al meglio delle sue possibilità”. Lo ha annunciato oggi il presidente cinese, Xi Jinping, nel suo intervento in videoconferenza al Vertice mondiale della salute, su invito del presidente del Consiglio italiano Mario Draghi e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La Cina “sostiene il trasferimento tecnologico e la coproduzione di vaccini”, ha aggiunto il leader di Pechino. Xi si è pronunciato anche a favore di un deroga sui diritti di proprietà intellettuali, da decidere in sede di Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Infine, il presidente della Cina ha proposto l’istituzione di un forum internazionale sulla cooperazione in materia di vaccini, con l’obiettivo di garantirne un’equa distribuzione su scala globale. (segue) (Res)