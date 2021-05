© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: i funzionari pubblici che violano il giuramento saranno processati - Una nuova ordinanza emanata dal governo di Hong Kong stabilisce la possibilità di avviare procedimenti legali contro i funzionari pubblici che violano il giuramento alla Legge fondamentale e che non sono totalmente “fedeli” all’esecutivo. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Xinhua”. Il documento attribuisce al segretario alla Giustizia del governo di Hong Kong la possibilità di avviare tali procedimenti “in qualsiasi momento”, notificando l’immediata sospensione dagli incarichi degli indagati, misura che durerà fino alla sentenza dei tribunali. Dal momento dell’inizio del procedimento, gli indagati perderebbero inoltre stipendio e altri benefici. Il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, ha affermato che le nuove misure costituiscono “un importante passo in avanti per la chiarezza dei regolamenti pubblici”. (segue) (Res)