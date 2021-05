© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Maharashtra, 13 ribelli maoisti uccisi in un’operazione di polizia - Tredici ribelli maoisti sono stati uccisi oggi in un’operazione di polizia nello Stato indiano del Maharashtra, nel distretto di Gadchiroli, presso Etapalli. Lo ha reso noto l’ispettore generale di polizia del distretto, Sandip Patil, precisando che il commando C-60 era impegnato in una perlustrazione nell’area forestale di Paydi-Kotmi e che ha risposto al fuoco aperto dai ribelli. Le ricerche sono ancora in corso. Un precedente recente nel Maharashtra risale al 13 maggio, quando altri due ribelli, tra i quali una donna, sono stati uccisi in un’altra operazione di sicurezza vicino Morchul, nello stesso distretto di Gadchiroli. Nei mesi scorsi ci sono state diverse operazioni anti-ribelli anche negli Stati del Chhattisgarh e del Bihar. Il 4 aprile nel Chhattisgarh, nei pressi del villaggio di Jonnaguda, c’è stato l’episodio più grave degli ultimi anni per le forze di sicurezza, che hanno perso 22 uomini. (segue) (Res)