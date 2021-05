© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nepal: alleanza di opposizione rivendica incarico di governo, ma Oli non desiste - Un’alleanza di forze di opposizione in Nepal ha rivendicato la guida di un nuovo governo, sostenendo di avere l’appoggio di 149 deputati, al di sopra dei 136 necessari per la maggioranza alla Camera dei rappresentanti. Anche il primo ministro attualmente in carica, Khadga Prasad Sharma Oli, però continua a rivendicare l’incarico. Nell’iniziativa dell’opposizione sono coinvolti il Congresso nepalese (Nc), il Partito comunista del Nepal - Centro maoista (Cpn-m), la corrente di Upendra Yadav del Partito socialista del popolo (Psp) e la corrente di Madhav Kumar Nepal del Partito comunista del Nepal marxista-leninista unificato (Cpn-Uml) del premier Oli. I leader dell’alleanza si sono recati nella residenza ufficiale della presidente, Bidya Devi Bhandari, proponendo per l’incarico il presidente del Congresso, Sher Bahadur Deuba. (Res)