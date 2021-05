I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Lombardia: Fabrizio Donatiello nominato Commissario per la provvisoria amministrazione Comune di Cambiago - La prefettura di Milano ha annunciato la sospensione del Consiglio comunale del Comune di Cambiago a seguito delle dimissioni del sindaco e la nomina del commissario per la provvisoria amministrazione del Comune. Le dimissioni del sindaco del Comune di Cambiago Laura Tresoldi, presentate il 30 aprile 2021, comportano, ai sensi dell’art. 141 comma 1 lettera b, del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un commissario straordinario. Il Prefetto di Milano, Renato Saccone, nelle more del decreto di scioglimento, ai sensi dell’art. 141 comma 7 del citato decreto, ha sospeso il Consiglio comunale e ha nominato il viceprefetto aggiunto, Fabrizio Donatiello, Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente. (Rem)