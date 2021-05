Ambiente: Regione Lazio, al via "assaggi naturali" per settimana europea dei parchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Escursioni e visite guidate con naturalisti e altri esperti di biodiversità, attività di birdwatching, laboratori e trekking alla scoperta delle bellezze storiche e archeologiche nelle nostre aree naturali protette: sono alcune delle iniziative di "Assaggi naturali", il programma di oltre 60 eventi organizzati dalla Regione Lazio in occasione della settimana europea dei parchi 2021, e che si svolgeranno da sabato 22 a lunedì 24 maggio nei parchi regionali e monumenti naturali del Lazio. Il ricco calendario di eventi è stato presentato oggi in diretta Facebook dall'assessora alla transizione ecologica e alla trasformazione digitale, Roberta Lombardi, assieme al direttore della direzione Capitale naturale, parchi e aree protette, presso il "Cento Incroci", il nuovo spazio culturale nei locali dell'ex Pecora elettrica del quartiere Centocelle di Roma. "L'obiettivo di iniziative come questa, dall'alto valore esperienziale, è far conoscere ai cittadini l'immenso patrimonio naturalistico della nostra regione, sensibilizzandoli alla Bellezza, al rispetto del nostro Capitale Naturale e alla possibilità di un nuovo modello di sviluppo sostenibile, fatto di tutela ambientale e di tutte le nuove opportunità ad essa collegate, quale appunto un turismo di prossimità, di carattere naturalistico, enogastronomico e culturale. Una possibilità che sono certa tutti apprezzeranno dopo mesi di lockdown e restrizioni dovuti alla pandemia Covid, che non ci ha solo costretto a rivedere le nostre abitudini ma ci ha anche sollecitato a cambiare il nostro modo di pensare e il nostro sistema di valori", dichiara l'assessora alla transizione ecologica e alla trasformazione digitale della Regione Lazio, Roberta Lombardi. (segue) (Com)