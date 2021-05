Ambiente: Regione Lazio, al via "assaggi naturali" per settimana europea dei parchi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giornata europea dei parchi per le aree protette del Lazio è divenuta un'iniziativa all'insegna del coinvolgimento, della partecipazione – dichiara Vito Consoli direttore della direzione Capitale naturale, parchi e aree protette, della Regione Lazio - Come un certo teatro d'avanguardia coinvolge il pubblico in sala nello spettacolo, noi abbiamo voluto coinvolgere, rendendolo protagonista, il pubblico, in una grande visita guidata virtuale nei parchi del Lazio, realizzata commentando decine e decine di immagini. Saranno infatti i cittadini a scegliere le tappe della nostra visita, che hanno inviato per il Contest fotografico di quest'anno 'Assaggi naturali' le loro foto di scorci o particolari che hanno scoperto, osservato, che li hanno colpiti, affascinati, interessati. Uno splendido modo di festeggiare insieme, lunedì 24 maggio, insieme all'Assessore Lombardi, in diretta Facebook, la giornata europea dei parchi". (segue) (Com)