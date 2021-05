Ambiente: Regione Lazio, al via "assaggi naturali" per settimana europea dei parchi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli appuntamenti previsti in tutte le province del Lazio, attività di birdwatching, sabato 22 alle ore 10.15 a Santa Marinella, presso la Riserva Naturale Regionale Macchiatonda, nei pressi del Castello di Santa Severa; domenica 23, alle ore 11.30 e alle 16, presso il Museo dell'Orto Botanico di Roma, un percorso sul progetto 'Orto Lazio', con cui sono stati ricostruiti gli ecosistemi delle aree protette regionali; sempre domenica 23, alle ore 15, appuntamento a pontile lungo lago – Castel Gandolfo per una gita in battello sul lago di Albano. Una corsa in montagna all'interno della Riserva naturale regionale montagne della Duchessa è l'attività prevista a Corvaro, in provincia di Rieti, mentre a Morolo, in provincia di Frosinone, una passeggiata all'interno del Monumento naturale "Valle Sant'Angelo" appena istituito verso la chiesetta medievale, l'eremo di Sant'Angelo. Lunedì 24, a Roma, presso il Parco regionale dell'Appia Antica, alle ore 11, diretta Facebook per presentare i nuovi progetti per la valorizzazione dell'area, mentre nel Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, nel comune di Cervara di Roma, escursione nell'area faunistica dedicata al cervo. In provincia di Viterbo, presso il Monumento Naturale Forre di Corchiano, al via il contest fotografico dedicato alle antiche vie cave del sito e, nella Riserva Naturale Regionale Lago di Vico, nel comune di Caprarola, escursioni nella bio-geo-diversità dell'area. (Com)