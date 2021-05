Municipio Roma III: "Device4all" per abbattere le disuguaglianze e digital divide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un punto di raccolta per dispositivi elettronici usati ma funzionanti nella sede del Municipio Roma III Montesacro allo scopo di abbattere le disuguaglianze sociali e la dispersione scolastica. È questo il senso del progetto Device4all, promossa dalle associazioni 'Nonna Roma','Rimuovendo gli ostacoli' e 'Informatici senza frontiere' a cui ha aderito in pieno il Municipio III. L'iniziativa è stata presentata questa mattina alla conferenza stampa a Piazza Sempione alla presenza di Giovanni Caudo, Presidente del Municipio III; Claudia Pratelli, assessora alla Scuola e alle Pari Opportunità del Municipio III; Eloa Montesel, attivista di Nonna Roma; Maurizio Sapienza e Graziella Capello, coordinatore regionale e volontaria di Informatici senza Frontiere; Andrea Serra, Vice Presidente di Rimuovendo gli ostacoli. (segue) (Com)