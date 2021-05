Municipio Roma III: "Device4all" per abbattere le disuguaglianze e digital divide (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Claudia Pratelli, assessora alla Scuola e alle Pari Opportunità del Municipio III, ha aggiunto: "Insieme a tre associazioni impegnate nel contrasto al digital divide il Municipio mette in campo azioni concrete contro le disuguaglianze applicando il riuso e l'economia circolare. Lo facciamo da sempre, e siano contenti di continuare a farlo con la raccolta dei dispositivi elettronici il lunedì, il mercoledì e il giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Pc e tablet così raccolti saranno poi dati a chi ne ha più bisogno. Grazie a una sinergia con Nonna Roma e con le scuole del terzo municipio possiamo individuare quanti hanno maggiore necessità di colmare un gap digitale. Durante lo scorso lockdown registravamo che in media l'8% delle alunne e degli alunni degli istituti comprensivi aveva difficoltà ad accedere alla didattica perché privo di dispositivi o in possesso soltanto dello smartphone, naturalmente si trattava di una media variabile a seconda delle aree e dei quartieri. Le scuole, e spesso anche il volontariato, sono intervenute su questo divario dando dispositivi in comodato d'uso. Eppure il problema permane. I PC non servono solo per seguire le lezioni della scuola ma anche per essere cittadini digitali. Roma deve accettare la sfida della digitalizzazione ed essere in linea con le altre capitali europee, garantendo reti wifi accessibili e gratuite per tutte e tutti ma ricordando anche quanti non hanno accesso ai dispositivi necessari per connettersi". (segue) (Com)