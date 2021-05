Municipio Roma III: "Device4all" per abbattere le disuguaglianze e digital divide (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurizio Sapienza e Graziella Capello di Informatici senza frontiere hanno, invece, specificato: "Il nostro compito è quello di acquisire apparecchiature usate e renderle nuovamente disponibili, soprattutto ai fini della didattica. Nell'ambito delle sue attività tese a combattere il digital divide, Informatici Senza Frontiere ha nel tempo sviluppato diversi accordi con associazioni del territorio in varie località d'Italia. Siamo quindi molto lieti di questa nuova collaborazione con il III Municipio nell'ambito del progetto Device4All che ci permette di presidiare meglio il territorio e avere più punti di raccolta e distribuzione di dispositivi elettronici per meglio andare incontro ai bisogni dei cittadini". (segue) (Com)