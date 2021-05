Municipio Roma III: "Device4all" per abbattere le disuguaglianze e digital divide (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Serra, vice presidente di Rimuovendo gli ostacoli, ha così aggiunto: "Il nostro progetto nasce in piena emergenza didattica per via della Dad e della pandemia ma dobbiamo andare oltre questa fase. A dircelo, sono i dati che i sindacati della scuola hanno messo in evidenza in una recente audizione parlamentare sulla dispersione scolastica. Tramite il portale di Rimuovendo gli ostacoli un donatore può mettere a disposizione un computer che grazie a Informatici senza frontiere può essere rigenerato per poi raggiungere chi ne ha più bisogno, con l'intervento di Nonna Roma. È una filiera della solidarietà in cui inserisce anche il Municipio come soggetto istituzionale". (segue) (Com)