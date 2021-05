Turismo: Garavaglia incontra vertici Ucina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha incontrato i vertici dell’Ucina, l’associazione delle aziende nautiche aderenti alla Confindustria. Il vice presidente Maurizio Balducci ha illustrato al ministro il quadro economico del settore. Garavaglia ha sottolineato le occasioni di mercato che possono arrivare da una ripresa generale della situazione economica ed espresso apprezzamento per le nuove attività commerciali contemplate dalla riforma del Codice della nautica da diporto. Garavaglia ha assicurato che si impegnerà con il ministro per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili per la pronta implementazione dei decreti attuativi connessi: il ministro è convinto che la nuova misura sulla decontribuzione prevista dal decreto “Imprese” incoraggerà ulteriori investimenti nel settore. (Com)