Armenia: Covid, al vaglio ipotesi produzione vaccino russo Sputnik V nel Paese

- L’Armenia sta valutando la possibilità di produrre il vaccino russo anti Covid Sputnik V. È quanto ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante il discorso al vertice dell’Unione economica eurasiatica (Uee). "Come sapete siamo riusciti a creare piuttosto rapidamente i nostri vaccini, che sono molto efficaci e sicuri contro il coronavirus, e presto il quarto vaccino sarà messo in circolazione, lo Sputnik Light", ha detto Putin, aggiungendo che la campagna vaccinale “sta procedendo attivamente in Russia”. "La produzione dello Sputnik V è localizzata con successo, sia in Kazakhstan che in Bielorussia”, ha continuato Putin, aggiungendo che “ora la possibilità di iniziare queste produzioni in Armenia e Kirghizistan è in discussione". Putin ha poi ribadito che, date le circostanze attuali, “la Russia trova importante concentrarsi sulla cooperazione nella sicurezza farmaceutica”, sottolineando che “i farmaci prodotti in Russia contro il coronavirus sono altamente efficaci”. “Gli esperti dell'Uee devono preparare, entro la fine dell'anno, un piano d'azione per assicurare agli Stati membri i farmaci essenziali non solo per il trattamento del coronavirus, ma anche di altre malattie pericolose”, ha concluso il presidente russo. (Rum)