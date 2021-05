G20 Salute: Kagame (Ruanda), garantire accesso ai vaccini in tutto il continente africano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 si può sconfiggere solo garantendo una vaccinazione in tutti i Paesi del mondo e, sebbene il meccanismo Covax abbia contribuito a distribuire milioni di dosi di vaccino in tutta l'Africa, serve fare molto di più per sconfiggere la pandemia nel continente. Lo ha dichiarato il presidente del Ruanda, Paul Kagame, intervenendo al Vertice globale sulla salute promosso dalla presidenza italiana del G20. "La cooperazione e il trasferimento di tecnologie sono indispensabili per rafforzare gli strumenti dei Paesi africani. L'impatto devastante della pandemia ha dimostrato l'indispensabilità del sistema sanitario internazionale e di una copertura sanitaria universale", ha aggiunto il capo di Stato ruandese.(Res)