Vaticano: il Papa riforma il sinodo, si inizia dalle chiese locali

- Il Sinodo cambia volto: non sarà più soltanto dei vescovi ma si apre a tutto il "popolo di Dio", di cui vuole essere l'espressione più profonda. Per questo, non si risolverà in un'unica assemblea ma sarà un cammino lungo due anni, dall'ottobre 2021 all'ottobre 2023, e coinvolgerà le chiese locali e le diocesi. "Il percorso per la celebrazione del Sinodo si articolerà in tre fasi, tra l'ottobre del 2021 e l'ottobre del 2023 - si legge nel documento diffuso oggi dalla Santa Sede - passando per una fase diocesana e una continentale, che daranno vita a due differenti Instrumentum Laboris, fino a quella conclusiva a livello di Chiesa Universale". Per la prima volta nella stori, quindi, il Sinodo si svolgerà in maniera decentrata. Una novità voluta da Papa Francesco che ha deciso di far slittare di un anno l'assemblea sinodale già fissata per il 2022 sul tema "Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione", allungando la durata dei lavori e aprendoli alle chiese locali. Uno dei motivi alla base della scelta del Pontefice è la pandemia ma sicuramente c'è anche la volontà accogliere le istanze delle piccole realtà diocesane. (segue) (Civ)