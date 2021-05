Vaticano: il Papa riforma il sinodo, si inizia dalle chiese locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Sinodo dei Vescovi è il punto di convergenza del dinamismo di ascolto reciproco nello Spirito Santo, condotto a tutti i livelli della vita della Chiesa", si legge ancora nel documento. "L'articolazione delle differenti fasi del processo sinodale renderà così possibile l'ascolto reale del popolo di Dio e si garantirà la partecipazione di tutti al processo sinodale. Non è solo un evento, ma un processo che coinvolge in sinergia il popolo di Dio, il Collegio episcopale e il Vescovo di Roma, ciascuno secondo la propria funzione". L'intero percorso sarà inaugurato da Bergoglio in Vaticano il 9 e 10 ottobre. La domenica successiva, il 17 ottobre, anche le chiese particolari inizieranno il loro cammino, sotto la presidenza del proprio Vescovo. Esse saranno chiamate a compilare un questionario inviato dalla segreteria del Sinodo insieme a un testo e un vademecum per la corretta realizzazione della consultazione. Questi stessi documenti saranno inviati anche a Dicasteri di Curia, Unioni dei Superiori e delle Superiore Maggiori, unioni o federazioni di vita consacrata, movimenti internazionali laicali, Università o Facoltà di Teologia. La fase diocesana si concluderà nel 2022, quando inizierà la fase continentale, che rappresenterà un ulteriore "atto di discernimento alla luce delle particolarità culturali specifiche di ogni continente". In questa fase verrà redatto un documento finale indirizzato alla Segreteria. A giugno 2023 sarà pubblicato un secondo Instrumentum Laboris propedeutico alla celebrazione del Sinodo che si svolgerà nell'ottobre 2023 a Roma, secondo le procedure stabilite nella costituzione 'Episcopalis Communio', promulgata da Papa Francesco nel 2018. (Civ)