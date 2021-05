Difesa: ministro russo Shoigu, creati robot da combattimento con intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha creato robot con l'intelligenza artificiale in grado di combattere in modo indipendente. Lo ha affermato il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, intervenendo al Forum Novoye Mnenie. "La produzione in serie di robot da combattimento è iniziata", ha detto il ministro russo Shoigu, spiegando che "non sono apparsi solo campioni sperimentali, ma esemplari che possono davvero essere mostrati nei film di fantascienza, in grado di combattere in modo indipendente". (Rum)