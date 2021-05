Repubblica Ceca: fonti stampa, governo valuta addio al carbone prima del 2038 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di avviso contrario e capofila dei sostenitori del 2038 è invece il ministro dell'Industria e del Commercio, Karel Havlicek. La data selezionata dalla commissione ceca sul carbone è "un compromesso equilibrato" e un termine "realistico", ha commentato il ministro per "Ctk". La commissione sul carbone non è stata comunque sciolta e benché l'esecutivo abbia ricevuto la sua raccomandazione per il 2038, "dobbiamo mettere a punto delle alternative", ha ammesso Havlicek. Dai documenti consultati da "Ctk" emerge infatti che il governo chiederà che le condizioni, i mezzi e l'impatto di un più repentino abbandono del carbone da parte del settore dell'energia ceco siano ulteriormente esaminati dalla commissione. La lignite conta al momento per il 40 per cento della produzione di energia elettrica in Repubblica Ceca, secondo quanto afferma l'Autorità regolatrice per l'energia. Al secondo posto si colloca il nucleare con il 35 per cento. (Vap)