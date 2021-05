G20 Salute: premier portoghese Costa, aumentare produzione e distribuzione vaccini anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione scientifica internazionale ci ha permesso di sviluppare e produrre vaccini contro il Covid-19 in un tempo record. Ora dobbiamo saper continuare ad estendere la capacità di produzione e distribuzione per garantire l'immunizzazione come un bene pubblico mondiale. Lo ha affermato il primo ministro portoghese, Antonio Costa, nel suo intervento in videocollegamento al Summit globale sulla salute in corso oggi a Roma, evidenziando come la ripresa dalla pandemia del coronavirus debba avvenire sfruttando al meglio la transizione ecologica e digitale. Il premier Costa ha poi ricordato come nel corso del Vertice sul finanziamento delle economie africane di Parigi del 19 maggio scorso è stato consolidato il consenso sulla necessità di sostenere i Paesi del continente per favorire una ripresa anche attraverso una rapida distribuzione dei vaccini. (Spm)