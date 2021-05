Migranti: premier greco Mitsotakis, inconcepibile usarli per fare pressioni sull’Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ellenico si è poi congratulato “con le forze armate greche, la polizia e soprattutto la guardia costiera e i miei colleghi del governo per i risultati che hanno raggiunto”, ringraziando anche Frontex “per il sostegno che fornisce contro il rischio di perdere vite umane in mare”. “La salvaguardia delle nostre frontiere non solo impedisce gli arrivi senza documenti, ma protegge anche le vite umane", ha sottolineato Mitsotakis. "In questa occasione, vorrei ancora una volta rivolgermi al nostro vicino, la Turchia, per incoraggiarlo nell'impegnarsi a rispettare le disposizioni della dichiarazione Ue-Turchia e a lavorare più attivamente, per prevenire gli arrivi senza documenti e ridurre ulteriormente i flussi migratori nel Mar Egeo", ha concluso il primo ministro. (Gra)