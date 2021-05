Ambiente: Federcaccia, tutela biodiversità dovere a livello globale, per cacciatori scelta naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ispirarsi al principio della tutela della biodiversità "è il filo conduttore che può indicare la via maestra nella gestione delle grandi tematiche ambientali a livello globale così come nei nostri comportamenti di ogni giorno per costruire un futuro migliore per noi e i nostri figli". Lo dichiara in una nota la Federazione italiana della caccia, che aggiunge: "Un modello che i cacciatori seguono da sempre. Naturalmente". Il 22 maggio di ogni anno si celebra la Giornata mondiale della biodiversità, proclamata nel 2000 dall’Assemblea generale delle Nazioni unite per commemorare l’adozione del testo della Convenzione per la diversità biologica. "Lo scopo - si legge nella nota - è quello di aumentare nei governi e nella società la comprensione e la consapevolezza dei problemi legati alla tutela della diversità biologica del Pianeta. Una diversità che comprende ogni essere vivente – dal più grande ai microorganismi, animali o vegetali che siano – e che nel suo complesso è messa continuamente a rischio da numerosi fattori, i principali dei quali sono i cambiamenti nell’uso della terra e del mare; l’eccessivo sfruttamento degli organismi viventi (flora e fauna); i cambiamenti climatici; l’inquinamento e le specie esotiche invasive. Il tema scelto per l’edizione del 2021 è insieme una esortazione e un monito: 'Siamo parte della soluzione'". (segue) (Com)