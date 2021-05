Ambiente: Federcaccia, tutela biodiversità dovere a livello globale, per cacciatori scelta naturale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ecco - prosegue la Federazione - noi cacciatori siamo e ci sentiamo pienamente in sintonia con questo tema, rivestendo un ruolo che non solo non è compreso fra le minacce della biodiversità – la caccia origina meno dell’1 per cento della pressione esercitata sulla natura nel suo complesso – ma che anzi contribuisce a tenere direttamente sotto controllo quattro dei cinque punti citati: combattendo il consumo di suolo; esercitando solo un prelievo sostenibile e regolato; presidiando il territorio dall’inquinamento e dall’incuria; controllando le specie aliene invasive. Non è infatti mettendo l’ambiente sotto una campana di vetro che si può pensare di tutelare la biodiversità e arrestarne la perdita. La stessa convenzione di Rio del 2002 - sottolinea Federcaccia - indica chiaramente come l’uso sostenibile del territorio da parte dell’uomo costituisca una importante azione di salvaguardia della biodiversità e quindi come la gestione attiva del territorio sia un valore assoluto per la tutela e la salvaguardia del nostro ambiente naturale e agrario. Ma il ruolo dell’attività venatoria non si arresta qui, perché i cacciatori con il loro lavoro, volontario e senza alcuna spesa per la collettività, sono impegnati tutto l’anno in interventi di miglioramento ambientale che vanno dalla creazione e mantenimento di migliaia di ettari di zone umide e di pascoli montani; pulizia di boschi; interventi colturali negli habitat di pianura e collina. Senza questi interventi - conclude la nota - svolti dai cacciatori il territorio risulterebbe innegabilmente più povero e meno ospitale per tutte le specie viventi. Uomo compreso". (Com)