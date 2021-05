Cina: 24 nuovi casi di Covid-19 provenienti dall'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione nazionale della salute della Cina ha oggi affermato che nella giornata del 20 maggio sono stati registrati 24 nuovi casi di contagio Covid-19. Sono stati inoltre confermati 25 nuovi casi asintomatici e 364 pazienti senza sintomi sotto controllo medico per accertamenti. Non sono stati registrati casi di morte per Covid-19 nel Paese. I dati ufficiali forniti da Pechino mostrano un numero di 90.944 casi attivi in tutto il Paese. (Cip)