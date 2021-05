Taiwan: governo esorta i cittadini a non uscire nel fine settimana per ridurre contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute di Taiwan, Chen Shih-chung, ha chiesto alla popolazione di rimanere a casa nel fine settimana e di evitare viaggi non necessari al fine di ridurre i casi di contagio da Covid-19. Lo riporta la testata giornalistica "The China Post", che ha sede a Taipei. Il ministro Chen ha spiegato che minimizzare gli spostamenti di persone in questi due giorni sarebbe di fondamentale importanza per tagliare drasticamente il numero di contagi sull'isola. Chen ha infine sottolineato che sarà sanzionato chiunque verrà trovato senza mascherina all'aperto. Le dichiarazioni del ministro arrivano dopo l'annuncio del Centro epidemiologico di Taiwan, che ha registrato 312 nuove infezioni locali e tre casi importati di Covid-19, che portano il bilancio complessivo a 3.139. I nuovi casi segnalati oggi includono 170 uomini e 142 donne, il più giovane di età inferiore a 5 anni e il più anziano di età superiore a 90. Secondo l'autorità sanitaria, i casi importati provengono dagli Stati Uniti, dalle Filippine e dal Canada e tutti erano risultati negativi a test effettuati entro i tre giorni dall'imbarco. (Cip)