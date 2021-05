Scuola: Inps-Istruzione, verso chiusura certificazione diritto pensione del personale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La sinergia che stiamo portando avanti tra il mnistero dell’Istruzione e l’Inps è importante e strategica per garantire una efficace programmazione delle operazioni di avvio del prossimo anno scolastico - ha dichiarato il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi -. È un risultato che dobbiamo garantire, ora, anno per anno, anche per poter assicurare continuità e stabilità nei processi di avvio delle lezioni e nella programmazione delle assunzioni di nuovi insegnanti alla luce dei pensionamenti”. “Efficienza, capacità di problem solving e collaborazione tra amministrazioni sono stati gli elementi che hanno permesso, nonostante questo periodo difficile, di portare un risultato così soddisfacente - ha commentato il presidente dell’Inps Pasquale Tridico - che garantisce non solo maggiore serenità al personale scolastico che si avvia alla pensione ma, soprattutto, permette una migliore programmazione delle attività formative, ora più che mai fondamentali per l’attuazione di uno dei pilastri del Pnrr e la ripresa del Paese” .(Com)