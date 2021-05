Lazio: assessora Transizione ecologica, recepito sollecito Mite su stop Tsm2 per Terminillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul progetto Tsm2 che prevede 'Interventi per la ristrutturazione e l’ampliamento degli impianti sciistici nel comprensorio sciistico del Monte Terminillo', in provincia di Rieti, prendiamo atto della nota del ministero della Transizione Ecologica che sollecita la Regione Lazio a fermare le autorizzazioni, in via di autotutela, viste le 'non conformità' citate nel documento del Mite, come ad esempio quelle inerenti le norme che regolano le aree classificate come Zona di protezione speciale (Zps), quale appunto quella in cui ricade il sito interessato dal progetto Tsm2". Così in una nota l’assessora alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione Digitale, Roberta Lombardi. "Come assessorato alla Transizione Ecologica, considerato quanto segnalato dal Mite, possiamo assicurare che le nostre strutture procederanno a un doveroso riesame della situazione che certamente garantirà la necessità di tutela a cui anche il ministero rimanda - aggiunge -. L’area del Terminillo e le sue comunità meritano un nuovo modello di sviluppo che, oltre a una riqualificazione degli impianti sciistici già esistenti, sia in grado di sostenere e incentivare le economie locali a partire dalle peculiarità del territorio, garantendo così la tutela del suo notevole patrimonio naturalistico e stimolando le numerose opportunità a esso collegate, quali le varie forme di turismo sostenibile, da quello naturalistico a quello enogastronomico", conclude Lombardi.(Com)