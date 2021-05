G20 Salute: Merkel, pandemia finirà quando tutti avranno accesso al vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 finirà soltanto “quando tutti avranno accesso al vaccino”. Questa è “un'ulteriore priorità per la nostra discussione odierna”. È quanto dichiarato dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, nel suo videomessaggio al Summit globale per la salute. Merkel ha aggiunto che “non eravamo preparati in maniera appropriata o sufficiente” per il coronavirus. Pertanto, ha evidenziato la cancelliera, “la Germania - e io personalmente - appoggia la Dichiarazione di Roma”, che si concentra sul lavoro da svolgere per prevenire le pandemie in futuro. Merkel ha proseguito: “Incoraggio tutti a trarre lezione dell'esperienza che abbiamo fatto, così da essere meglio preparati in futuro”. Ciò presuppone che la cooperazione multilaterale sia “trasparente” e che l'Organizzazione mondiale della sanità sia “adeguatamente finanziata”. Inoltre, Merkel ha affermato il suo “forte appoggio per un trattato globale sulle pandemie” come impegno a concentrarsi su questa materia anche quando il Covid-19 sarà stato vinto. Tuttavia, “ciò che ora è importante sono le questioni urgenti che devono essere affrontate”, a cominciare dagli “strumenti a disposizione” contro la pandemia, come la diagnostica e i vaccini. “Sostegno con forza gli impegni assunti finora e credo che dovremmo continuare ad agire”, ha sottolineato Merkel, ricordando che la Germania ha già stanziato 2,2 miliardi di euro per l'accesso globale ai vaccini contro il Covid-19. (segue) (Geb)